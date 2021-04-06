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POLİTİKA

Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 kişi için gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alan ve dağıtılmasına aracılık eden çoğu ihraç/istifa subay/astsubay olan toplam 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Haber Merkezi AA
Ankarada FETÖ operasyonu: 16 kişi için gözaltı kararı verildi
Foto: Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik (FETÖ) soruşturmada, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

  • Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav sorularına erişilerek, soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubay 16 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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