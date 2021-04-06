Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 kişi için gözaltı kararı verildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'bildiri' açıklaması: İçlerinde çok sayıda CHP üyesi var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, 'bildiri' yayımlayan 104 emekli amiralle ilgili, 'İçlerinde çok sayıda CHP üyesi var bu belli. Tablo ortada bunun etkisi vardır yoktur bilmem. Ama kahir ekseriyetinin CHP ile bağlantısı var.' dedi.