Ankara’da iki kritik toplantı: Gündem darbe imalı bildiri

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayınladı. “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir” gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu cunta bildirisi Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Külliye'de değerlendirme toplantısı

Bu gelişmenin ardından bugün iki kritik toplantı gerçekleştirilecek. İlki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15:00’da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı’ndan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın (bugün) 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir” denilmişti.

AK Parti MYK'da bildiri ele alınacak

Akşam saatlerinde ise AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında olağanüstü olarak toplanacak.

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MYK toplantısının, son gelişmelerden dolayı perşembeden bugüne (5 Nisan 2021) çekildiğini açıkladı. Şahin, “Bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız” dedi.

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