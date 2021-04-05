Gündem Ankarada iki kritik toplantı Gündem darbe imalı bildiri
POLİTİKA

Ankara’da iki kritik toplantı: Gündem darbe imalı bildiri

104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayınlaması üzerine AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün ‘olağanüstü’ olarak toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara’da iki kritik toplantı: Gündem darbe imalı bildiri
Toplantılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayınladı. “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama riskiyle karşılaşabilecektir” gibi tehdit ve darbe imalarıyla dolu cunta bildirisi Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Külliye'de değerlendirme toplantısı

Bu gelişmenin ardından bugün iki kritik toplantı gerçekleştirilecek. İlki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15:00’da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı’ndan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın (bugün) 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir” denilmişti.

AK Parti MYK'da bildiri ele alınacak

Akşam saatlerinde ise AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında olağanüstü olarak toplanacak.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MYK toplantısının, son gelişmelerden dolayı perşembeden bugüne (5 Nisan 2021) çekildiğini açıkladı. Şahin, “Bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız” dedi.

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OYNAT 00:53
Darbe imalı bildiride imzası olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sözleri tekrar gündemde: Sınırımızda PYD olsun daha iyi
Emekli 103 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye tepki yağarken, bildiride imzası bulunan Türker Ertürk'ün, bir süre önce söylediği, 'Sınırımızda PYD olsun daha iyi.' sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Bir dönem CHP'de aktif siyaset de yapan Ertürk'ün, 'PYD'nin laik yapısını da zaten biliyoruz.' ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Öte yandan 103 emekli amiralin hazırladığı darbe imalı bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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