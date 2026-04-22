Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili MSB'den açıklama: 5 personelimizin sağlık durumu iyi

"Sayın Bakanımız forum kapsamında, Kosova Başbakan Yardımcısı, Nijerya Savunma Bakanı ve IKBY Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan, Suriye ve Moldova cumhurbaşkanları ve Pakistan, Gürcistan ve Libya Milli Birlik Hükümeti başbakanları ile gerçekleştirdiği görüşmelere refakat etmiştir. 20 Nisan'da, ABD Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren ABD-Türkiye İş Konseyi heyetini kabul eden Sayın Bakanımız, 21 Nisan'da, resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Kongo Savunma Bakanı ile görüşmüş, aynı gün Bakanlığımızda, NATO Genel Sekreteri ile Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi hazırlıkları ile NATO gündeminde yer alan konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bugün, şehit ve gazilerimizin kıymetli çocukları ile Bakanlığımızda bir araya gelen Sayın Bakanımız, ardından Zambiya Savunma Bakanı'nı ağırlayacak, müteakiben Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri'ni kabulüne refakat edecektir. Sayın Bakanımız yarın, Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen törene ve Meclis'teki özel oturum ile resepsiyona katılacaktır"