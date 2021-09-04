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ANKARA

Ankara'da korku dolu gece: Kolonu çatlayan 24 daireli bina tahliye edildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde gece yarısı korkutan bir gelişme yaşandı. 24 daireli binanın kolonunda çatlaklar meydana gelmesi sonucu apartman hızla tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısmı ise belediye misafirhanesinde geceyi geçirmek için evlerinden ayrıldı.

Haber Merkezi DHA
Ankarada korku dolu gece: Kolonu çatlayan 24 daireli bina tahliye edildi
Sincan ilçesinde kolonunda çatlaklar oluşan 4 katlı, 24 daireli bina tahliye edildi.

Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak Emek Sitesi'nde bulunan 4 katlı 24 daireli binanın kolonunda çatlaklar oluştu.

Gece saatlerinde çatlakları fark eden apartman sakinleri, yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ankara'da taşıyıcı kolonu çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi
Ankara'da taşıyıcı kolonu çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, önlem amaçlı doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Ev sahipleriyle görüşen Küçük, gereken işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısmı ise Ankara Büyükşehir Belediyesi misafirhanesinde geceyi geçirmek için evlerinden ayrıldı.

Ankara'da taşıyıcı kolonu çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi
Ankara'da taşıyıcı kolonu çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

"KOLONLARI ÇOK SAĞLAM ÇIKMIŞTI"

Ev sahiplerinden Uğur Gümüşsoy, "Evde yatıyorduk, 'binayı boşaltın' dediler. Aşağıya ekipler gelmişti. Apar topar evi boşalttık, hiçbir eşyamızı alamadık. Taşıma kolonunda bir çatlama olmuş, dış kaplaması dökülmüş. Yarın inceleme yapılacak, ona göre karar verilecekmiş. Nerede kalacağımızı da bilmiyorum şu an. Bina 40 yaşında ama 1,5 sene önce kolon ve kirişleri kontrol edildi. Eski yapı olmasına rağmen kolonları çok sağlam çıkmıştı" şeklinde konuştu.

Yabani hayvan sesi duyup korkunca polisi aradılar: Dört genç beş saat sonra kurtarıldı
FOTOĞRAF 18
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Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinin Uludağ eteklerinde bulunan Balaban Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi.
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İslam Can İ. (19), Emre Edebalı D. (18), Yusuf Ü. (18) ve Hüseyin İ. (14), kamp yapmak için ormanlık alana geldi.
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Havanın kararmasıyla yabani hayvan sesleri duyan gençler, korkup polis ekiplerinden yardım istedi.
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İhbar üzerine, bölgeye gelen polis ekipleri gençlere ulaşamayınca AFAD'a haber verdi.
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Bunun üzerine AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
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Mahsur kalan gençlerin konumunu belirleyen ekipler, Softaboğan Şelalesi'nde gençlere ulaştı.
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Yaklaşık 5 saat sonra ekipler tarafından bölgeden indirilen gençler, sağlık kontrolünden geçirildi. Polis tarafından ifadesi alınan 4 arkadaş, ailelerine teslim edildi.
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Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı
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Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı
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Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci, 5 saat sonra AFAD ekipleri kurtardı
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Yabani hayvan sesi duyup korkunca polisi aradılar: Dört genç beş saat sonra kurtarıldı
Bursa Uludağ'a kamp yapmak için giden dört arkadaş, havanın kararmasıyla yabani hayvan sesi duyup korkunca polisi aradı. İhbar üzerine, bölgeye gelen polis ekipleri gençlere ulaşamayınca AFAD'a haber verdi. Dört gence arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık beş saatlik çalışmasıyla ulaşıldı.

İstanbul Silivri'de fabrika yangını: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü
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Silivri Değirmenköy’de bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı.
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. Alev alev yanan fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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İstanbul Silivri'de fabrika yangını: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü
Silivri Değirmenköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.


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