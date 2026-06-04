Ankara’da NATO Zirvesi hazırlıkları: Kamu personeline idari izin etkinliklere kısıtlama

Ankara Valiliği, Vali Yakup Canbolat imzasıyla yayımlanan "36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri" başlıklı açıklamayla, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak tedbirleri duyurdu.

Kamu personeline idari izin

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin talimatı doğrultusunda alınan kararlar kapsamında, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin büyük bölümü 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Ancak zirvede görev alacak personel ile zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında çalışanlar bu kapsamın dışında tutulacak.

Hayati hizmetlerde görev yapan personel 'izin' kapsamı dışında

Valilik açıklamasında, sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi hayati hizmetlerde görev yapan personelin idari izinli sayılmayacağı ve görevlerine devam edeceği belirtildi. Diğer birimlerde ise vatandaşların mağdur olmaması ve kamu hizmetlerinin aksamaması için yeterli sayıda personelin görev başında bulunacağı ifade edildi.

Açık ve kapalı alan etkinlikleri yasaklandı

Öte yandan, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'dan 12 Temmuz Pazar günü saat 24.00'e kadar kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenmesi planlanan sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılması durduruldu.

Valilik ayrıca, güvenlik birimlerince belirlenecek güzergâhlarda, yabancı heyetlerin konaklayacağı oteller çevresinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nin bulunduğu bölgelerde trafiği aksatabilecek veya toplu hareketliliğe neden olabilecek her türlü açık ve kapalı alan etkinliğine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Düğün ve benzeri organizasyonların ise hassas bölgeler dışında yasak kapsamında olmadığı belirtilirken, güvenlik alanları içerisinde kalan etkinliklerin ilgili kaymakamlığın iznine tabi olacağı bildirildi.

"İhtiyaç halinde yeni tedbirler alınacak"

Ankara Valiliği, zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ihtiyaç halinde yeni tedbirlerin alınacağını ve kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.











