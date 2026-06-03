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Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor: 40 bin personelle havadan ve karadan olağanüstü güvenlik

Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor: 40 bin personelle havadan ve karadan olağanüstü güvenlik

Semih Bozkuş
20:093/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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NATO Zirvesi'nin güvenliği için 40 bin personel görev yapacak.
NATO Zirvesi'nin güvenliği için 40 bin personel görev yapacak.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde başkentte geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri alıyor. Zirve için kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri devreye alınırken, Türk F-16 filoları alarm durumuna geçirilecek. Yaklaşık 6 bin katılımcının beklendiği zirve için 40 bin güvenlik personeli görev yapacak, kent genelindeki kamera ağı da güçlendirilecek. Gösterilere yönelik kısıtlamalar ve uluslararası güvenlik iş birlikleri de hazırlıklar arasında yer alıyor.

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yoğun güvenlik hazırlıklarına sahne oluyor.

Bloomberg'in "Türkiye, NATO Zirvesi için başkent Ankara'yı bir kaleye dönüştürecek" başlıklı haberinde aktardığı bilgilere göre zirve kapsamında başkentte olağanüstü güvenlik önlemleri alınması planlanıyor.

Hava sahası füze savunma sistemleriyle korunacak

Hazırlıklar çerçevesinde kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerinin aktifleştirilmesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 filolarının alarm durumuna geçirilmesi ve insansız hava araçlarıyla birlikte anti-İHA sistemlerinin kullanılması öngörülüyor. Zirvenin güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 40 bin personelin görev yapacağı belirtiliyor.

30 bin kameraya ek kritik noktalara da kamera yerleştirilecek

Geçtiğimiz 80 gün içerisinde, kapasitesinin artırılması amacıyla Etimesgut Hava Üssü'nde büyük bir yenileme çalışması yapıldığı aktarılırken, Ankara'da halihazırda bulunan 30 bin güvenlik kamerasına ek olarak kritik noktalara 100 gelişmiş güvenlik kamerasının yerleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

"Daha önce yurt dışında gösterilere katılmış kişiler tespit edilecek"

Güvenlik tedbirleri kapsamında 1-15 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gösterilerin yasaklanmasının değerlendirildiği, ayrıca yabancı güvenlik kurumlarıyla iş birliği yapılarak daha önce yurt dışında gösterilere katılmış kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceği öne sürüldü.

NATO Zirvesi'ne yaklaşık 6 bin kişinin katılması bekleniyor. Zirvede NATO müttefiklerinin yanı sıra Hint-Pasifik bölgesinden dört ortak ülkenin, dört Körfez ülkesinin ve Ukrayna'dan temsilcilerin de yer alacağı bildirildi.

Zirveye Trump da geliyor

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın da zirveye bizzat katılacağını ve bu etkinliğin "ittifak tarihinin en önemli zirvesi" olacağını söyledi.



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