Ankara NATO Zirvesi'ne hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahibi olacağı NATO Zirvesi'nde kullanılacak Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yaptıklarını belirtti. Uraloğlu, "İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NATO'nun tartışıldığı bir süreçte Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının kıymetli olduğunu bildirdi. Gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Uraloğlu, bu süreçte ulaşım noktasında sıkıntı yaşanmasını istemediklerinin altını çizdi. Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Pistini komple kaldırdık. Modern terminaliyle oradaki ihtiyacı karşılayacak bir havalimanını Etimesgut'ta yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız" diye konuştu.
4 BİN 164 KİLOMETRELİK HIZLI TREN HATTI
Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul güzergahındaki süper hızlı demir yolu projesine paralel Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik otoyol çalışmalarına başladıklarını da dile getirdi. Halihazırda yapımı devam eden
4 bin 164 kilometre demir yolu ağı olduğunu anlatan Uraloğlu, "Bunların neredeyse tamamı, hızlı tren hattıdır. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, yine Karaman-Ulukışla, Ankara-İzmir, aynı şekilde Bursa Yenişehir, Osmaneli, Halkalı, Çerkezköy, Kapıkule gibi 4 bin kilometrenin üzerinde yapımı devam eden, aynı anda bu kadar yapımı devam eden ülke sayısı gerçekten çok fazla değildir. Hedefimiz, 2028 yılına kadar bunun yaklaşık 3 bin kilometresini devreye almak, yani 17 bin kilometreye çıkarmak" açıklamasını yaptı.
HÜRMÜZ'E ALTERNATİF OLUŞTURACAĞIZ
Uraloğlu, modern Hicaz Demir Yolu için ilk etapta Türkiye'den Halep'e bir hat bağlayacaklarına da değindi. "Halep-Şam-Ürdün hattı zaten var" diyen Uraloğlu, "Suud tarafıyla görüşmelerimiz sürüyor. Nihai hedefimiz bu hattı Umman'a kadar uzatarak okyanusa bağlanmak ve Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturmak" dedi.
Trump da katılacak
- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "bizzat katılacağını" bildirdi. Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin sorularını cevapladı. NATO Zirvesi ile ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, "Başkan, bir sonraki NATO Devlet Başkanları Toplantısı'na bizzat katılacak" dedi. Rubio, zirve için "NATO'nun temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının, muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı, Ankara'daki zirvede "açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu" söyledi.