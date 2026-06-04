Ankara NATO Zirvesi'ne hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NATO'nun tartışıldığı bir süreçte Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının kıymetli olduğunu bildirdi. Gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Uraloğlu, bu süreçte ulaşım noktasında sıkıntı yaşanmasını istemediklerinin altını çizdi. Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Pistini komple kaldırdık. Modern terminaliyle oradaki ihtiyacı karşılayacak bir havalimanını Etimesgut'ta yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız" diye konuştu.

4 bin 164 kilometre demir yolu ağı olduğunu anlatan Uraloğlu, "Bunların neredeyse tamamı, hızlı tren hattıdır. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, yine Karaman-Ulukışla, Ankara-İzmir, aynı şekilde Bursa Yenişehir, Osmaneli, Halkalı, Çerkezköy, Kapıkule gibi 4 bin kilometrenin üzerinde yapımı devam eden, aynı anda bu kadar yapımı devam eden ülke sayısı gerçekten çok fazla değildir. Hedefimiz, 2028 yılına kadar bunun yaklaşık 3 bin kilometresini devreye almak, yani 17 bin kilometreye çıkarmak" açıklamasını yaptı.