Brent petrolün varili 97,60 dolardan işlem görüyor

"İran İslam Cumhuriyeti ile ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair haberler yanlış ve hatalıdır. Aramızdaki görüşmeler, dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, dün ve bugün de dahil aralıksız devam etmektedir."