Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da Ramazan Bayramı tedbiri: Bazı yol ve kavşaklar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Ramazan Bayramı tedbiri: Bazı yol ve kavşaklar trafiğe kapatılacak

18:5712/03/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Ankara
Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tedbirleri nedeniyle bazı yol ve kavşaklarda 13 Mart 08.00'den 23 Mart Pazartesi 08.00'a kadar düzenleme olacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların güven içinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla bazı yol ve kavşaklarda geçici trafik düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00'den 23 Mart Pazartesi saat 08.00'e kadar belirli noktalarda trafik akışına yönelik düzenleme uygulanacak.

Bu kapsamda; Beypazarı yolunun 121. kilometresindeki Çayırhan Mahallesi Kontrolsüz Kavşağı, eski İstanbul yolunun 52. kilometresindeki Ciğir Köyü çıkışı, 56. kilometresindeki Dutözü Kavşağı, 58. kilometresindeki İğdir Köyü dönüşü, 59. kilometresindeki Çeştepe-İğdir arası dönüşü ile Özbek Çiftliği orta refüj dönüşü ve 65. kilometresindeki Uğurlu Köyü Kavşağı ile Konya yolunun 82. kilometresindeki TSOF Kavşağı, Samsun yolundaki Ortaköy Kavşağı ve Gökçeyurt Kavşağı bariyerle kapatılacak.

Söz konusu noktalarda trafik akışının transit olarak verileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için alternatif güzergahları kullanmaları istendi.



#EGM
#Trafik
#Ramazan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? 12 Mart günün maç programı