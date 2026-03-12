Trafikteki saldırı 180 bin liralık ağır ceza ile son buldu

Olay, önceki gün saat 08.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçlarıyla seyreden F.E. ile İ.Y. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y.’nin aracını yol ortasında durdurarak F.E.’nin aracının önünü kestiği, araçtan inerek elindeki sopa ile müştekiye ait araca zarar verdiği ve tehditte bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yapılan çalışmalarda İ.Y. yakalanarak gözaltına alındı.