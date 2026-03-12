Trafikteki saldırı 180 bin liralık ağır ceza ile son buldu

Malatya’da yol verme tartışmasında saldırı eyleminde bulunan sürücüye 180 bin TL idari ceza uygulanırken, aracı 60 gün trafikten men edildi. Sürücü belgesine ise 60 gün el konuldu.
Olay, önceki gün saat 08.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçlarıyla seyreden F.E. ile İ.Y. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y.’nin aracını yol ortasında durdurarak F.E.’nin aracının önünü kestiği, araçtan inerek elindeki sopa ile müştekiye ait araca zarar verdiği ve tehditte bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yapılan çalışmalarda İ.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan İ.Y.’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/4 maddesi kapsamında 180 bin TL idari ceza uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.