İran: İlkokula düzenlenen saldırı affedilemez savaş suçu

İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı

Saldırıyı defalarca İran'a bağlamaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi tarafından gerçekleştirildiğine dair haberler üzerine, "Gördüklerime dayanarak o saldırı İran tarafından yapıldı. Mühimmatlarında hiç isabet kabiliyeti yok." ifadelerini kullandı.