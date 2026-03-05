İran Kızılayı: Okul 40 dakika arayla iki kez bombalandı

"İkinci saldırı yardım için gelenleri vurdu"





Saldırının iki aşamada gerçekleştiğini belirten Silahşor, "Okul iki defa hedef alındı. İlk saldırı sabah saat 10.45 civarında gerçekleşti. İlk patlamanın ardından yaralılara yardım etmek için insanlar bölgeye geldi. Saat 11.30 civarında ikinci bir saldırı daha yapıldı ve bu saldırıda füze kullanıldı. İkinci saldırı özellikle yardım için gelen sivilleri vurdu." dedi.





Saldırıda 95 kişinin de yaralandığını aktaran Silahşor, yaralılar arasında öğrenciler, öğretmenler ve ilk saldırının ardından yardım için bölgeye gelen sivillerin bulunduğunu söyledi.