İlkokulu vuran Tomahawk parçaları görüntülendi

04:0011/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
Tomahawk'ın parçaları.
İran’ın güneyindeki Minab kentinde bulunan Shajarah Tayyebeh İlkokulu’na düzenlenen ölümcül saldırının ardından ortaya çıkan füze parçalarının ABD yapımı olduğu iddia edildi.

The New York Times tarafından yapılan analizde, İran devlet medyasının yayınladığı fotoğraflarda görülen kalıntıların Tomahawk cruise missile bileşenleriyle örtüştüğü belirtildi. Analizde parçalar arasında füzenin yönlendirme mekanizması ve uydu antenine ait olduğu belirtilen bileşenler tespit edildi.



