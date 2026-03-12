Yeni Şafak
İstanbul’da kaynak yapan sürücüler dronla tespit edilerek ceza yazıldı

18:4412/03/2026, Perşembe
IHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte "kaynak yapan, kafadan giren" olarak tabir edilen ihlalleri yapan sürücüleri dronla tespit etti. Toplam 740 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 27 araç trafikten men edildi.

İstanbul’da, trafikte ‘kaynak yapan ve kafadan giren’ olarak trafiği tehlikeye atan sürücüler dronla tespit edilerek ceza yazıldı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce ekipleri, bugün il genelinde denetim yaptı. 300 personelle 34 ilçede 86 noktada ve 99 ekiple dron destekli denetimler gerçekleştirildi. Trafikteki taralı alanlarda ‘kaynak yapan, kafadan giren’ olarak tabir edilen ihlalleri yapan sürücüler tespit edildi.


27 araç trafikten men edildi

Tespit edilen sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanununa göre, 26 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmek, 439 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamak, 73 sürücüye Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek, 87 sürücüye hatalı şerit değiştirmek maddeleri başta olmak üzere toplam 740 sürücüye cezai işlem uygulandı, 27 araç ise trafikten men edildi.



