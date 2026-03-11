3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtmuştu: Gözaltına alındı

İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtarak sosyal medyada paylaşım yapan baba B.K. gözaltına alındı. Mağdur çocuk, devlet tarafından koruma altına alınırken; zanlının çok sayıda suç kaydı olduğu da tespit edildi.
Emniyet birimleri, küçük bir çocuğun alkol masasına oturtulduğuna dair sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin B.K. olduğunu tespit edildi.
3 yaşındaki çocuğun babası olduğu ve paylaşımı yaptığı belirlenen B.K., polis ekiplerince Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde yakalandı.
Gözaltına alındı
Gözaltına alınan B.K. hakkında adli işlem başlatılırken, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Çocuk devlet korumasında
Mağdur çocuk, görüntüler sonrasında devlet tarafından koruma altına alındı.
Sicili kabarık çıktı
Zanlının birçok farklı suçtan da kaydının bulunduğu tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre şüphelinin; kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayınlanması, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, 6284 sayılı kanuna muhalefet, cinsel taciz, yağma, dolandırıcılık, 6136 sayılı kanuna muhalefet, evden hırsızlık, yalan tanıklık, özel hayatın gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve kötü muamele suçlarından adli sicil kaydının bulunduğu belirlendi.