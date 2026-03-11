Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtmuştu: Gözaltına alındı

3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtmuştu: Gözaltına alındı

22:4411/03/2026, Çarşamba
G: 12/03/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Baba B.K. gözaltına alındı
Baba B.K. gözaltına alındı

İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtarak sosyal medyada paylaşım yapan baba B.K. gözaltına alındı. Mağdur çocuk, devlet tarafından koruma altına alınırken; zanlının çok sayıda suç kaydı olduğu da tespit edildi.

Emniyet birimleri, küçük bir çocuğun alkol masasına oturtulduğuna dair sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin B.K. olduğunu tespit edildi.


3 yaşındaki çocuğun babası olduğu ve paylaşımı yaptığı belirlenen B.K., polis ekiplerince Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde yakalandı.


Gözaltına alındı


Gözaltına alınan B.K. hakkında adli işlem başlatılırken, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.


Çocuk devlet korumasında


Mağdur çocuk, görüntüler sonrasında devlet tarafından koruma altına alındı.


Sicili kabarık çıktı


Zanlının birçok farklı suçtan da kaydının bulunduğu tespit edildi.


Edinilen bilgilere göre şüphelinin; kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayınlanması, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, 6284 sayılı kanuna muhalefet, cinsel taciz, yağma, dolandırıcılık, 6136 sayılı kanuna muhalefet, evden hırsızlık, yalan tanıklık, özel hayatın gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve kötü muamele suçlarından adli sicil kaydının bulunduğu belirlendi.




#Alkol
#Çocuk
#Baba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü okullar ve kamu kurumları, bankalar açık mı? 2026 bayram takvimi