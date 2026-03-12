Yeni Şafak
Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca motosiklet çarptı: 1 ölü

13:3612/03/2026, الخميس
IHA
Samet Cingöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazayı duyarak gelen Cingöz’ün yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Konya’da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Cingöz (32) yönetimindeki 42 AVG 02 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen R.A. idaresindeki 42 ANF 451 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Samet Cingöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazayı duyarak gelen Cingöz’ün yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


