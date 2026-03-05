Yeni Şafak
Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren katilin cezası belli oldu

09:445/03/2026, Perşembe
DHA
Konya'da boşandığı Bahriye Kalaycı'yı (25) 55 bıçak darbesiyle öldüren Fatih U. (28), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Kasım 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Emirler mevkisinde meydana geldi. Fatih U., 2023 yılında boşandığı 1 çocuk annesi Bahriye Kalaycı'nın yaşadığı eve gitti. Fatih U., aracına aldığı Kalaycı'yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Fatih U., burada çıkan tartışmada önce Bahriye Kalaycı'yı 55 yerinden bıçakladı ardından aynı bıçakla kendini de boynundan yaraladı. Olayın ardından Fatih U.'ın bir akrabasını arayarak haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Kalaycı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Fatih U. da ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Fatih U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ÖNCEDEN TASARLAMIŞ"

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede; Fatih U.'ın önceden tasarlayarak suç eşyalarını yanına aldığını, büyük bir soğukkanlılıkla Kalaycı'nın vücudunda 11'i öldürücü nitelikte toplam 55 bıçak darbesiyle suçu işlediği belirtildi. Savcılık, Fatih U. hakkında 'Tasarlayarak eski eşini ve kadını kasten öldürme' suçunu işlediğini sabit görerek, 'haksız tahrik' ve 'İyi hal' indirimlerinin uygulanmaması gerektiğini belirtip, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Hazırlanan iddianame, Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"PİŞMANIM"

Tutuklu Fatih U., bugün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Ulaşan’a son sözünü sordu. Ulaşan, "Pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydım" dedi. Mahkeme heyeti, Fatih U.’yu 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.




#Konya
#Bahriye Kalaycı
#Cinayet
