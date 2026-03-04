Yeni Şafak
Adana'da kanlı pusu: İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Yusuf Çelik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'da yaşayan Yusuf Çelik (39), dün sabah saatlerinde sahibi olduğu Mıdık Mahallesi'ndeki PVC atölyesinde bulunduğu sırada bir kişi iş yerine gelerek tabancayla ateş açıp kaçtı.

Saldırıda ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Çelik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Polis ekipleri, firari cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.




