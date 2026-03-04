Selçuklu’da Sertaç abi çocuklarla 'Kardeşlik Buluşması'nda bir araya geldi

: “Konya'da Ramazan'ın gelişi üç ayların başlangıcında Şivlilikle başlıyor Konya'da. Ben de her sene Şivliliğe geliyorum. Gittiğim her yerde de Konya'nın bu Şivlilik geleneğini anlatıyorum. Hatta geçen ekranlarda da anlattık. Şimdi de bunu Ramazan'ın içinde bir cami buluşmasıyla aslında zirveye taşımış oluyoruz. Bu zamana kadar işte böyle ara ara Konya'da cami buluşması oluyor ama genelde salon buluşmaları yapıyorduk. Şimdi bunu camide yapmak, Selçuklu Merkez Camisi'nde yapmak çok iyi oldu. Zaten daha program başlamadan içerisi dolmuş. O yüzden Konya'nın bu hem 3 aylar, hem Ramazan'la alakalı çocuklarla yaptıkları şeyler, diğer tüm illere ve belediyelere örnek olacak cins de yani. O yüzden ben çok teşekkür ederim. Manevi meselelerde, dini meselelerde Konya hep önde. Yani toplum olarak da bu konuda çok bilinçliler ve Mevlana Hazretlerinin de bereketi çocuklar da buna çok hevesli. Yani ben ne zaman Konya'ya gelip böyle bir buluşma yapsam, böyle bir etkinlik yapsam bizim hep salonlar doluyor, camiler doluyor. Yani bu çocukların da buna bir yatkınlığı olduğunu gösteriyor. O yüzden Selçuklu da bunu iyi yapıyor. Yani bunu iyi değerlendiriyor ve devam ettiriyor. Zaten Şivlilik bunun zirvesi. Daha üstü yok zaten yapılan yani”