Ankara'da şoför esnafından AK Parti'ye dikkat çeken çağrı: Bizi bu adamdan kurtarın

Göreve geldiği günden beri Ankaralıları her alanda perişan eden Mansur Yavaş, otobüsçü esnafını da mağdur etmeye başladı. 6 aydır ulaşım esnafına destek vermeyen Yavaş yüzünden 65 yaş üstü vatandaşlar ve öğrenciler Özel Halk Otobüslerini kullanamazken TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, basın açıklaması gerçekleştirerek araçlarının ABB tarafından devralınmasına hazır olduklarını beyan etti.

Esnafın taleplerini dinleyen Hakan Han Özcan, “Ben esnaf çocuğu olduğum için, hali hazırda bir esnaf olduğum için yaşadığınız sıkıntıyı çok iyi bilirim. Esnaf mutlu olursa vatandaşta mutlu olur, yöneticiler de mutlu olur. Bakıyorsun Yavaş ‘ülkücüyüm’ dedi, ‘Milliyetçiyim’ dedi insanları perişan etti. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasına şehir şehir gezdi. Her ilde başka başka şeyler söyledi. Bizim yanımızda başka konuştu, Cumhurbaşkanımızın yanında başka konuştu. Yaptığı konuşmalarla CHP’li olduğunu da tam tescillemiş oldu. Esnafın helal parasını siyasi malzeme yapmak CHP’ye yakışırdı. Bu durum siyaset üstü bir durumdur. ABB Meclisi’ne gönderdikleri Başkanlık yazıları ile hep emrivaki yaptılar. Biz bu emrivakilere rağmen sırf esnafımız, Ankaralı vatandaşlarımız mağdur olmasın diye istediği her yetkiyi verdik. Yavaş, Ercan beyi her yıl ‘Ruhsat’ ile tehdit ediyor. Esnafı para vermemekle tehdit ediyor. Biz şunu görmüş olduk. Esnafın bir sıkıntısı var. Çözüm bekleyen bir durum var. Ama Yavaş’ta bu sorunu çözecek vasıf olmadığını anladık.” dedi.