|
Gündem

CHP'li Mansur Yavaş Başkent'i susuz bıraktı: Vatandaş isyanda

CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşı en temel belediye hizmetinden günlerdir mahrum bırakıyor. Suya ulaşmakta sıkıntı yaşayan Ankaralılar sosyal medyadan isyan etti.

Lokman Özdemir
09:51 . 25/09/2023 الإثنين
Yeni Şafak
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğunda oturduğu İstanbul'da her gün toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar gündeme gelirken, yine CHP tarafından yönetilen Başkent Ankara'da da çeşitli sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş,
göreve geldiğinden bu yana hizmetleriyle değil ortaya çıkan sorunlarla konuşuluyor.

Vatandaş canından bezdi

En temel belediye hizmetlerini bile sunmaktan aciz kalan CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşı canından bezdirdi. Başkent'te birçok yerleşim yerinde halk en temel belediye hizmeti olan suya erişimde büyük sıkıntılar yaşıyor.

Ankaralılar suya hasret kaldı

Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde iki güne yakındır büyük bir susuzluk yaşanıyor. ASKİ'nin belirtilen tarih ve saatlere kadar su sorununu çözemediği belirtiliyor.

"Beceremiyoruz deyin kurtulun"

2023 yılında suya ulaşmakta bile sıkıntı yaşayan Ankaralılar sosyal medya hesaplarından isyan etti.

Bir vatandaş
"Beceremiyoruz deyin kurtulun bu basınç işi değil beceri işi... Ders verenler derslerini aldı mı?... Basiretsizlik diz boyu"
sözleriyle tepkisini dile getirdi.
İşte sosyal medyadaki konuyla ilgili bazı paylaşımlar;



#Ankara
#Mansur Yavaş
#su
#keçiören
#ASKİ
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS ek yerleştirme boş kontenjanlar 2023