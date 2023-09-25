CHP'li Mansur Yavaş Başkent'i susuz bıraktı: Vatandaş isyanda

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğunda oturduğu İstanbul'da her gün toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar gündeme gelirken, yine CHP tarafından yönetilen Başkent Ankara'da da çeşitli sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor.
Vatandaş canından bezdi
En temel belediye hizmetlerini bile sunmaktan aciz kalan CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşı canından bezdirdi. Başkent'te birçok yerleşim yerinde halk en temel belediye hizmeti olan suya erişimde büyük sıkıntılar yaşıyor.
Ankaralılar suya hasret kaldı
Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde iki güne yakındır büyük bir susuzluk yaşanıyor. ASKİ'nin belirtilen tarih ve saatlere kadar su sorununu çözemediği belirtiliyor.
"Beceremiyoruz deyin kurtulun"
2023 yılında suya ulaşmakta bile sıkıntı yaşayan Ankaralılar sosyal medya hesaplarından isyan etti.