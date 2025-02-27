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Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 20 milyon TL değerinde sikke ve obje ele geçirildi

Ankara'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 20 milyon TL değerinde sikke ve obje ele geçirildi

09:2827/02/2025, Perşembe
DHA
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Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda Osmanlı, Bizans, Roma ve Helenistik dönemlere ait 454 tarihi eser ele geçirildi. Yaklaşık 20 milyon TL değerindeki sikke ve objeler müzeye teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki sit alanlarında yapılan kaçak kazılar sonucu elde edilen ve yurt dışına kaçırılmak istenen çok sayıda tarihi eserin izini sürdü.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Çankaya ve Çubuk ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda,
17'si altın, 400 sikke ile 1'i altın, 54 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen eserler arasında Osmanlı padişahlarının cülus törenlerinde dağıttığı altın sikkeler, Bizans ve Roma dönemlerine ait sikkeler, Venedik Cumhuriyeti'ne ait ticaret sikkeleri, Helenistik döneme ait Büyük İskender sikkesi ve Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad zamanında basılmış 1 gümüş sikke yer alıyor.

Eserler arasında Antik Roma dönemine ait bir Fibula ve Bizans dönemine ait kolye ucu da tespit edildi. Yaklaşık 20 milyon TL değerinde olduğu değerlendirilen tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.





#Ankara
#Kaçakçı
#Asayiş

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