Ankara'da ters yöne giren araç minibüs ile kafa kafaya çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkii Çokören Köprüsü'nde seyir halinde olan N.Ş. kontrolündeki minibüs ters yönden gelen S.G. kontrolündek otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde yangın çıktı. Kazayı gören vatandaşlar araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile kazaya ilk müdahaleyi yapıp durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.