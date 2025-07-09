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Ankara'da ters yöne giren araç minibüs ile kafa kafaya çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da ters yöne giren araç minibüs ile kafa kafaya çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

08:289/07/2025, Çarşamba
IHA
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Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde ters yönden gelen otomobil, minibüs ile kafa kafaya çarpıştı, kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkii Çokören Köprüsü'nde seyir halinde olan N.Ş. kontrolündeki minibüs ters yönden gelen S.G. kontrolündek otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde yangın çıktı. Kazayı gören vatandaşlar araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile kazaya ilk müdahaleyi yapıp durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kızının mezuniyetinden döndüğü iddia edilen otomobil sürücüsü S.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü N.Ş. ise yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.





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