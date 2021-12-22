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ANKARA

Ankara'da trafiğe 'yılbaşı' ayarı: Birçok güzergah kapalı olacak

Ankara Valiliği, 31 Aralık saat 19.00'dan itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Ankarada trafiğe yılbaşı ayarı: Birçok güzergah kapalı olacak
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Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkent genelindeki yeni yıl kutlamaları sırasında yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olacağı öngörülen YHT, AŞTİ, oteller, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda, huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet tedbirleri alınacak.

"ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILACAK"

Bu kapsamda, 31 Aralık saat 19.00'dan itibaren, Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı; Bestekar, Tunalı Hilmi ile J. F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

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İHTİYAÇ HALİNDE KAPATILACAK YOLLAR

Ayrıca, ihtiyaç olması halinde Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasındaki bölümü, GMK Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasındaki bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, 54. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasındaki bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J. F. Kennedy Caddesi arasındaki bölümü, Filistin Caddesi, Kumrular Sokak ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

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