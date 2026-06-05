Ankara'ya inen uçakta powerbank paniği: Yolcular tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre olay Pegasus Havayolları'na ait İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havaalanı'nda yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıkalmada "Ankara Esenboğa Havalimanımızda, İzmir'den kalkış yapan PGT92BP kodlu uçak, yangın olduğu ve slide (kaydırak) açtığını, tam destek istediğini bildirdi. Uçak içinde bulunan bir çantadaki powerbank'in çıkarttığı bir yangın olduğu, kabin içinde halojen ile söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirilmiş. Dış müdahaleye gerek kalmadan, durum kontrol altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.