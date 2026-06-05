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Ankara'ya inen uçakta powerbank paniği: Yolcular tahliye edildi

Ankara'ya inen uçakta powerbank paniği: Yolcular tahliye edildi

11:325/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
DHA
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Taşınabilir şarj cihazından duman çıktı; uçaktaki yolcular tahliye edildi
Taşınabilir şarj cihazından duman çıktı; uçaktaki yolcular tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir-Ankara seferini yapan yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandığını duyurdu. Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan PGT92BP kodlu uçakta, bir yolcuya ait çantadaki powerbank alev aldı. Kabin içindeki ani yangın kısa süreli paniğe neden olurken, uçağın tahliye kaydırakları (slide) açılarak kule ve itfaiye ekiplerinden acil tam destek talep edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Pegasus Havayolları'na ait İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havaalanı'nda yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı.

Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi ve taksi yolu üzerinde durdu. Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı.

Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıkalmada "Ankara Esenboğa Havalimanımızda, İzmir'den kalkış yapan PGT92BP kodlu uçak, yangın olduğu ve slide (kaydırak) açtığını, tam destek istediğini bildirdi. Uçak içinde bulunan bir çantadaki powerbank'in çıkarttığı bir yangın olduğu, kabin içinde halojen ile söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirilmiş. Dış müdahaleye gerek kalmadan, durum kontrol altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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