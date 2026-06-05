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Bedelli askerliğe başvuracaklar dikkat: MSB'den 30 Haziran uyarısı geldi

Bedelli askerliğe başvuracaklar dikkat: MSB'den 30 Haziran uyarısı geldi

11:305/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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MSB'den 'bedelli askerlik tutarı' açıklaması
MSB'den 'bedelli askerlik tutarı' açıklaması

Bedelli askerlik ücretleri 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncelleneceği için Milli Savunma Bakanlığı uyarıda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."



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