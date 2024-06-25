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Ankara'ya köpek getiren Boyacı'ya tahliye

Şanlıurfa'daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 25/06/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 00:52 - 25/06/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Buket Özgünlü Boyacı
Buket Özgünlü Boyacı

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Boyacı ile Muhammed Savaş Demir'in 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Veteriner hekimden imza karşılığı sahiplenme tutanağı aldığını belirten Boyacı, Siverek’te barınağa gittiği sırada yol üzerinde herhangi bir kuduz ve karantina uyarı tabelasının olmadığını, polis veya jandarma kontrol noktasıyla karşılaşmadıklarını öne sürdü. Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Boyacı'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.



#Buket Özgünlü
#Tahliye
#Sokak Köpekleri
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