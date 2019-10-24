Gündem Annesi 10 aylık bebeğini uyuşturucu dumanı ile zehirledi iddiası
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Annesi 10 aylık bebeğini uyuşturucu dumanı ile zehirledi iddiası

Nazilli'de annesi ile annesinin erkek arkadaşının evde kullandığı uyuşturucunun dumanından etkilenen 10 aylık bebek dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bebeğin annesi ve erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aydın'ın Nazilli ilçesinde annesi ve erkek arkadaşının evde uyuşturucu içtiği sırada dumandan etkilendiği ileri sürülen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

10 aylık minik bebek hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaşayan E.Ç, evde bulunduğu sırada 10 aylık torunu M.Ç.Ç'nin fenalaşması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan bebeğin dumandan zehirlendiği tespit edildi. İlk müdahalesi burada yapılan bebek daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Uyuşturucu dumanından etkilendi iddiası

  • Anneanne E.Ç'nin polise ilk ifadesinde kızı G.Ç. ve onun erkek arkadaşı D.Y'nin evde uyuşturucu kullandığını, torununun da uyuşturucudan etkilenmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.
  • Bunun üzerine anne G.Ç. ile erkek arkadaşı D.Y. gözaltına alındı. Ayrıca anne E.Ç'den Nazilli Devlet Hastanesi'nde, bebekten de Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kan örneği alındığı öğrenildi.

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