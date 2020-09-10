Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Annesini öldürdü, silah sesini duyup eve gelen komşularıyla alay etti Ses mi geldi?
ANTALYA

Annesini öldürdü, silah sesini duyup eve gelen komşularıyla alay etti: 'Ses mi geldi?'

Antalya'd yaşayan Berk Karan, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdü. Silah seslerini duyup eve gelen komşularına, dalga geçerek 'Ses mi geldi?', 'Evet silah sesi duydum ancak bizden gelmedi' gibi cevaplar verdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Berk Karan (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Berk Karan (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 21 Temmuz sabahı gelen Berk Karan, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi.

  • Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki daireye giden polis ekipleri, Seher Fak'ın cansız bedenini buldu. Bir gün önce öldürüldüğü belirlenen Fak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Berk Karan ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şiddeti durdur insanı kurtar
GÜNDEM
Şiddeti durdur insanı kurtar

Seher Fak (60).

İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

  • İddianamede, Seher Fak'ın 19 yıl önce eşinden boşanarak Antalya'ya yerleştiği, Berk Karan'ın öz annesini ziyaret için olaydan 2 hafta önce İstanbul'dan geldiği anlatıldı. Cinayetten 3-4 gün önce annesiyle tartışan Berk Karan'ın Seher Fak'a evini satıp, kendisiyle İstanbul'a gelmesi yönünde baskı yaptığı ifade edildi.

Adalet Bakanı Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir
GÜNDEM
Adalet Bakanı Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir

YAKIN MESAFEDEN ÖLDÜRÜP, PARASINI ÇEKMİŞ

Annenin evini satmak istememesi üzerine Berk Karan'ın, 3 yıl kadar önce internet üzerinden satın aldığı pompalı av tüfeği ile Seher Fak'ı kahvaltı hazırlarken yakın mesafeden yüzüne doğru ateş ederek öldürdüğü bildirilen iddianamede, şüphelinin 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede Karan'ın ayrıca annesine ait kredi kartından 2 bin 150 TL çektiği de ifade edildi.

Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı
GÜNDEM
Kadın cinayeti bu kez önlendi: Eski eşini öldürmek için firar etti, kıskıvrak yakalandı

KOMŞULARIYLA DALGA GEÇMİŞ

Savcı Haki Çeliker tarafından hazırlanan iddianamede, ayrıca Berk Karan'ın silah sesini duyup gelen komşularının "Patlama sesi sizden mi geldi?" sorularına alaylı bir şekilde "Hayır, ses mi geldi?", "Evet silah sesi duydum ancak bizden gelmedi" şeklinde yanıtlar verdiği yer aldı.

Berk Karan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Bahçelievler'de sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bahçelievler'de sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
CNN hayran kaldı

CNN hayran kaldı

Cağ kebabı ve su böreğini öve öve bitiremediler.
Metro istasyonları kapanıyor

Metro istasyonları kapanıyor

​Ataköy Şirinevler ve Atatürk Havalimanı'nda artık durmayacak.
F-16ların kullandığı TEBER güdüm kitli füze ilk kez SİHAdan atıldı

Karadeniz için heyecanlandıran doğal gaz iddiası.

​Türkiye ile Libya görüşmelere başladı..

​Bakan Koca koronavirüs tablosundaki ağırlaşan bilançoya dikkat çekti.

Korsan zirve

Korsan zirve

MED7 ile Brüksel öncesi korsan zirve düzenliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.