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İSTANBUL

Annesinin kafasını kesip tencereye koymuştu: 'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu verildi

Küçükçekmece'de annesinin kafasını satırla kesip tencereye koyduktan sonra sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyan Tuğçe Sayın (35) hakkında soruşturma tamamlandı. Tuğçe Sayın hakkında "Üstsoy kişiyi kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlendi ancak Adli Tıp Kurumundan alınan "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu ile akıl hastanesine yatırılması talep edildi.

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Haber Merkezi DHA
Annesinin kafasını kesip tencereye koymuştu: Akıl sağlığı yerinde değildir raporu verildi
Annesini vahşice öldüren kadının akıl hastanesine yatırılması talep edildi.

Olay, 24 Mayıs 2021 tarihinde meydana geldi. Küçükçekmece Halkalı Bezirganbahçe'de bulunan sitede kavga ihbarı alan polis olay yerine gittiğinde komşuları Sevilay Palabıyık'a ulaşamadıklarını ifade etti. Bunun üzerine polisler daireye çıkarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Tuğçe Sayın'a polisler annesini sordu.

Sayın ise annesinin evde olmadığını söyleyerek, "Erkenden 'kafamı dinleyeceğim' diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Polislerin eve girmesine de izin vermeyen Tuğçe Sayın, kısa bir süre sonra annesini öldürdüğünü itiraf etti.

  • Tuğçe Sayın, "Annemi öldürdüm. Kendisi banyoda" dedi. Olay yerine giren polis ekipleri Sevilay Palabıyık'ın sırtüstü yattığını ve kafasının olmadığını gördü. Bunun üzerine Tuğçe Sayın polislere, "Annemin kafası da mutfakta tencerenin içinde" dedi. İnceleme yapan polis, Sevilay Palabıyık'ın sol bacağındaki etlerinin de satırla kemiklere kadar çıkarılıp bir kovaya konulduğunu gördü.

İtiraf üzerine gözaltına alınan Sayın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KIZIM BENİ ÖLDÜRECEK"

Tuğçe Sayın’ın annesi Sevilay Palabıyık'ın (67) "Kızım beni öldürecek. Önce bilezikleri aldı. Sonra evleri istedi. Beni bıçakla tehdit etti" diyerek uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Tuğçe Sayın’ın ifadesine yer verildi.

Tuğçe Sayın ifadesinde, "Şizofreniyim. Annem bana saldırdı ve büyü yaptı" dedi. İddianamede Adli Tıp Kurumundan gelen "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu da yer aldı.

Tuğçe Sayın hakkında, "Üstsoy kişiyi kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. Ancak akıl sağlığı yerinde olmadığı için güvenlik tedbiri olarak akıl hastanesine yatırılması talep edildi. İddianame kabul edildi. Tuğçe Sayın’ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Böyle baba olmaz olsun: Bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan baba mağdur olduğunu savundu
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Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, anne Türkan O. kucağında mağdur bebeğiyle, sanık Serhat O. ise tutuklu bulunduğu Kocaeli'ndeki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

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Mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun henüz gelmemesini belirtmesinin ardından söz verilen sanık, 15 yıllık evliliğinde ailesindeki kimseye zarar vermediğini ileri sürdü.

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Bebeğine kasıtlı olarak zarar vermediğini de iddia eden sanık Serhat O, \"Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Bugün bana 'öl' desinler ölürüm. Mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.\" dedi.

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Türkan O. ise daha önceden şikayetçi olduğunu hatırlatarak, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini, bu nedenle duruşmalara katılmak istemediğini dile getirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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Olay

Yalova'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk sahibi Serhat O, 8 Kasım 2021'de 13 günlük kızını mamasına kattığı karınca ilacıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebek E.E.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından annesine teslim edilmişti.
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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, daha önce de büyük kızına yönelik benzer bir suç işlediğine dair adli sicil kaydı bulunan sanığın, \"Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs\" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulmuştu.
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Böyle baba olmaz olsun: Bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan baba mağdur olduğunu savundu
Yalova'da 13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan babanın yargılanmasına devam edildi.

Iraklı minik Rayyan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı: Ağladığı için boğarak öldürmüş
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Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'taki kaldırımda, aydınlatma direğinin yanında önceki gün Iraklı Rayyan Hassım'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili küçük çocuğun annesinin teyzesi Muna Elias Hıdır Hayo, gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
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BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük çocuğu birlikte dilencilik yapmak için kaçırdığı, bir süredir birlikte yaşadığı taksici Taner P. ileaynı evdeyken yan odada ağlaması üzerine boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Muna Elias Hıdır Hayo, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf etti.
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Muna Elias Hıdır Hayo, dilencilik yaptığını, yanında çocuk olunca daha çok para verildiğini, bu nedenle Rayyan'ı zaman zaman ailesinden kaçırarak birlikte dilencilik yaptığını söyledi. Muna Elias Hıdır Hayo, bir süredir birlikte yaşadığı Taner P’nin evine gittiklerini, o gece çocuğun hiç susmadan ağladığını belirtti.
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Çocuğu susturmak için salona gittiğini, susturamayınca elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Muna Elias Hıdır Hayo, çocuğun ölmesi üzerine de kaçtığını belirtti.
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TAKSİCİ GÖZLATINA ALINDI

Kadının ifadesinin ardından o gece birlikte oldukları taksici Taner P. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcıya ifade veren Taner P., kadınla bir süredir birlikte olduklarını; ancak çocuğun ölümüyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Olay gecesi kadının evi terk etmesi üzerine çocuğu sokağa bıraktığını; ancak ölmüş olduğunu bilmediğini iddia etti. Taner P. de savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Öte yandan Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük Rayyan'ı kaçırıp kucağında götürürken ve boğarak öldürdükten sonra da evden ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
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Iraklı minik Rayyan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı: Ağladığı için boğarak öldürmüş
Ankara'da kaldırımda cesedi bulunan Iraklı Rayyan Hassım'ın (3) ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan annesinin teyzesi Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük çocuğu boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Kadının, Rayyan Hassım'ı, dilencilik yapmak için kaçırdığı, birlikte yaşadığı taksici Taner P. ile ilişkiye oturduğu evde ağlaması nedeniyle de boğarak öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili taksici Taner P. de gözaltına alındı.

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Şüpheli kardeşi kasketi ve kıyafetleri ele verdi
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Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu.
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Keleş'in baltayla kesilen başına ise 1 gün sonra ormanda ulaşıldı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
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Derinleştirilen soruşturmada, mayıs ayında adliyeye sevk edilen İ.K. ile 11 kişi serbest bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni delillerle İ.K., önceki gün tekrar gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ormanda ve İ.K.'nin evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı.
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YENİ DELİLLER TOPLANDI

Mustafa Keleş cinayetinin şüphelisi olarak gözaltında olan İ.K.n'in, olay günü odun küfesi ve baltayla ormana gittiği ancak odun kesmeden geri döndüğü belirlendi.
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Olay günü havanın olmasına rağmen soba yaktığı belirlenen İ.K.'nin, yakını tarafından çekilen fotoğrafı tespit edilerek kıyafetlerinin nerede olduğu soruldu. Önce \"Böyle bir kıyafetim yok\" diyen İ.K., sonra \"Pislenmişti, yaktım\" dedi. Ayrıca olay tarihinde başının üstünde yara oluşan İ.K.'nin, izi gizlemek için sürekli kasket taktığı saptandı.

İ.K., kasketini çıkardığında yara izini gören ekiplere, önce evde kolona vurduğu sonra bacaya çarptığı en sonunda bahçe teline sürttüğü yönünde çelişkili ifadeler verdi. İ.K., elde edilen bilgiler doğrultusunda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Şüpheli kardeşi kasketi ve kıyafetleri ele verdi
Zonguldak'ta başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulunan 70 yaşındaki Mustafa Keleş cinayetiyle ilgili soruşturmada yeniden gözaltına alınan 63 yaşındaki kardeşi İ.K. tutuklandı. Jandarma, olay günü ormana giden İ.K.'nin odun kesmeden döndüğünü ancak başında kesik izi olduğunu, saklamak için de sürekli kasket taktığını ve kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi.


Annesinin kafasını kesiptencereye koymuştu

Annesinin kafasını kesip
tencereye koymuştu

​'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu verildi.
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