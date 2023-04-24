Annesinin kucağında vurulup ölmüştü: Yürek yakan ayrıntılar ortaya çıktı

1.5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Adana'da olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada, silahlardan birinden çıkan mermi, yolda yürüyen Fatma Fıratokulu'nun kucağındaki oğlu Yusuf Arda'ya (1.5) isabet etti.
Çatışmada 7 kişi yaralandı
Yusuf Arda'nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı. Çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, kurtarılamadı.
Çok sayıda kişi gözaltında alındı
Diğer 7 yaralı, sağlık ekiplerince farklı hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp, kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.
Anneannesine ziyarete gidiyormuş
Fatma Fıratokulu'nun oğluyla birlikte annesini ziyarete giderken olayın yaşandığı belirlendi.
Gözyaşları içinde toprağa verildi
Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Arda Fıratokulu'nun cenazesini, akrabaları teslim aldı. Fıratokulu, götürüldüğü Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.