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Annesinin kucağında vurulup ölmüştü: Yürek yakan ayrıntılar ortaya çıktı

Adana'da, iki grup arasında çıkan çatışmada, annesinin kucağındayken kurşun isabet eden 1.5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu, gözyaşları içinde toprağa verildi. Fıratokulu ailesinin bayram ziyaretine giderken olayın yaşandığı belirtildi

15:49 . 24/04/2023 Pazartesi
DHA
1.5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu, gözyaşları içinde toprağa verildi.

1.5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Adana'da olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi´nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada, silahlardan birinden çıkan mermi, yolda yürüyen Fatma Fıratokulu'nun kucağındaki oğlu Yusuf Arda'ya (1.5) isabet etti.


Çatışmada 7 kişi yaralandı


Yusuf Arda'nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı. Çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, kurtarılamadı.



Çok sayıda kişi gözaltında alındı


Diğer 7 yaralı, sağlık ekiplerince farklı hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp, kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.



Anneannesine ziyarete gidiyormuş


Fatma Fıratokulu'nun oğluyla birlikte annesini ziyarete giderken olayın yaşandığı belirlendi.



Gözyaşları içinde toprağa verildi


Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Arda Fıratokulu'nun cenazesini, akrabaları teslim aldı. Fıratokulu, götürüldüğü Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.


#Adana
#Yusuf Arda Fıratokulu
#Çatışma
1 saat önce
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