Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Başkan Böcek uzun bir aradan sonra ilk kez Belediyeye giderek makamına oturacak. Böcek için Kovid-19 tedbirleri ve enfeksiyon riski dolayısıyla herhangi bir karşılama yapılmayacak, görüşeceği kişilerin sayısı mümkün olduğunca az tutulacak.

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3 Aralık'ta taburcu edilmişti

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

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Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti.

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