Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak
ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden 5 gün önce taburu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugün görevine başlayacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Başkan Böcek uzun bir aradan sonra ilk kez Belediyeye giderek makamına oturacak. Böcek için Kovid-19 tedbirleri ve enfeksiyon riski dolayısıyla herhangi bir karşılama yapılmayacak, görüşeceği kişilerin sayısı mümkün olduğunca az tutulacak.

Muhittin Böcek'i iyileştiren sağlık ekibi konuştu: Akciğerini iğne oyası işler gibi açtık
KORONAVİRÜS
Muhittin Böcek'i iyileştiren sağlık ekibi konuştu: Akciğerini iğne oyası işler gibi açtık

3 Aralık'ta taburcu edilmişti

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra taburcu oldu
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra taburcu oldu

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti.

Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk mesaj: En yakın zamanda birlikte olacağız
KORONAVİRÜS
Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk mesaj: En yakın zamanda birlikte olacağız

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü

Muhittin Böcek'ten güzel haber: Kısa zamanda taburcu olabilir
KORONAVİRÜS
Muhittin Böcek'ten güzel haber: Kısa zamanda taburcu olabilir

Muhittin Böcek tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
OYNAT 00:43
Muhittin Böcek tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzun süredir Covid-19 teşhisi nedeniyle tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Rektör Özkan, ziyaretinde Böcek'e nasıl hissettiğini sordu. Başkan Böcek ise tedavisinin ardından 100 günü geçtiğini, sağlık çalışanlarına ve kendisine dua edenlere teşekkürlerini sundu. Özkan ve Başkan Böcek'in ziyaret sırasındaki görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Başkan Böcek, tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi.


Abone Ol Google News
İkinci dozu vuruldu

İkinci dozu vuruldu

​Çin aşısında herhangi bir yan etki saptanmadı.
Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yabancı yatırımcılara seslendi.
CHPli Bilecik Belediyesinden yeni heykel açılışı

Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk açıkladı

​Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bugün hesaba yatıyor.

Şoke eden görüntüler çıktı

Şoke eden görüntüler çıktı

CHP Maltepe ilçe yöneticisinin taciz skandalında yeni gelişme.

Alım satım yapacaklar bu detaya dikkat..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.