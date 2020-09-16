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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in​ sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Böcek'in koronavirüs tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Muhittin Böcek
Muhittin Böcek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil olduğu ifade edildi.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı
  • Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüse yakalandı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüse yakalandı
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