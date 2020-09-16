Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in​ sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Böcek'in koronavirüs tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil olduğu ifade edildi.