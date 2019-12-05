Gündem Antalyada altınlarına okuyalım diyerek dolandıran kadına 2,5 yıl hapis
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Antalya haber: 'Altınlarına okuyalım' diyerek dolandıran kadına 2,5 yıl hapis

Antalya'da 'altınlarına okuyalım' diyerek dolandıran kadına 2,5 yıl hapis

Antalya'da 4 yıl önce 'Altın, paran varsa okuyalım, evinin huzuru, bereketi artsın' diyerek Songül A.'nın ziynet eşyalarını dolandıran Özlem E., 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum oldu.

Haber Merkezi DHA
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Kepez ilçesinde oturan Songül A.'nın 5 Şubat 2015 tarihinde evine gelen iki kadın, maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek yardım istedi. Olay günü 1 ve 3 yaşındaki iki çocuğuyla evde olan Songül A., parası olmadığını söyledi. Kadınlar bu kez yiyecek istedi. Songül A., mutfakta yiyecek bir şeyler hazırlarken evin içine giren kadınlar, 1 yaşındaki çocuğu kucağına alıp sevmeye başladı. Tedirgin olan Songül A.'ya kadınlardan biri, "Hayrın kabul olsun. Altın, paran varsa okuyalım, evinin huzuru, bereketi artar, çocuklarınla mutlu olursun" dedi.

Songül A., üzerindeki tektaş altın yüzük, nişan yüzüğü, küpelerini, 8 çeyrek altından oluşan bilekliğini ve kızının küpelerini kadına verdi. Kadınlar, aldıkları altın takıları çocuk çorabının içerisine koyarak, Songül A.'ya kendileriyle dışarı çıkmasını söyledi. Songül A. ile evden çıkıp yaklaşık 200 metre yürüyen kadınlar, kaçarak gözden kayboldu.

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Altınların sahibini bulmak için anons yaptı

Farklı isimle kaydı çıktı


Dolandırıldığını anlayan Songül A., polise giderek şikayetçi oldu. Songül A., polis merkezinde kendisine gösterilen sabıka kayıtlarından, şüphelilerden Yeliz Mayalı'yı teşhis etti. Yapılan incelemede Çorum nüfusuna kayıtlı şüphelinin, Adana nüfusuna kayıtlı Özlem E. olduğu, nüfusta mükerrer kaydı olduğu belirlendi. Yazışmalar sonunda Yeliz Mayalı'nın kaydı nüfustan silinirken, polis, şüphelinin dolandırıcılık suçundan tutuklandığını, İstanbul'da cezaevinde olduğunu belirledi. Özlem E. hakkında 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Songül A. katılırken, Özlem E. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Özlem E., Antalya'ya hiç gitmediğini iddia etti.

Ucuz altın alayım derken dolandırıldı
GÜNDEM
Ucuz altın alayım derken dolandırıldı


Songül A. ise ziynet eşyalarını dolandıran kadınlardan birisinin Özlem E. olduğunu belirterek, zararının karşılanmasını istedi. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Özlem E., 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi

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