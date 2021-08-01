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ANTALYA

Yardımseverden acı haber: İçme suyu götürürken kalp krizi geçirip öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında görevli ekipler ile vatandaşlara içme suyu taşıya Yusuf Demirli, yolda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Antalya haber... Yardımseverden acı haber: İçme suyu götürürken kalp krizi geçirip öldü
Orman yangını nedeniyle Antalya'nın her ilçesinden vatandaşlar, su, buz ve gıda yardımı sağlayabilmek için seferber oldu.

Manavgat'ta 5 gündür devam eden orman yangını nedeniyle Antalya'nın her ilçesinden vatandaşlar, su, buz ve gıda yardımı sağlayabilmek için seferber oldu.

Yangın bölgesine içme suyu taşıyordu

Reklam ve tabela işiyle uğraşan ve 2 gündür ormanlık alanında mücadele eden ekipler ile bölge halkına kamyonuyla su taşıyan 41 yaşındaki Yusuf Demirli, su yüklediği kamyonuyla yola çıktı.

Yusuf Demirli
Yusuf Demirli

Ilıca Mahallesi'ne geldiği sırada fenalaşması üzerine yanındaki arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yardım ederken kalp krizi geçirdi

Bu sırada yoldan geçen bir sağlık çalışanının ilk müdahaleyi yaptığı Demirli, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen 2 çocuk babası Demirli'nin cenazesi, Boztepe Mahallesi'ndeki köy mezarlığına defnedilecek.

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