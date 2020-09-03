Antalya'da bulunan Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

“Burası Antalya’nın göz bebeği, çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Kızım gökkuşağını çok sevdiği için ona göstermek istedik. Düden çamurlu da olsa güzel bir görüntüsü var” diye konuşurken, Karataş’ın eşi Bilge Karataş ise, Baktıkça insanın içi açılıyor, stresten uzaklaşıyor insan. Gökkuşağı üstünde martılar uçuyor. Burada oturuyoruz ama her geldiğimizde sanki ilk defa geliyormuş gibi oluyoruz.