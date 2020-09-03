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ANTALYA

Antalya haberleri: Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Antalya'da bulunan Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Antalya'da, kent merkezinde bulunan Düden Şelalesi, Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Haber Merkezi DHA
Düden Şelalesi
Düden Şelalesi

Turizm kenti Antalya'nın merkezinde bulunan, Kepez ilçesinden başlayıp, Muratpaşa ilçesinde dökülen Düden Şelalesi ve Çayı, 'doğal sit alanı' statüsündeydi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında; 'Cumhurbaşkanı Kararı' olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre şelale ve çay, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Kararda, “Antalya ili, Kepez ve Muratpaşa ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Düden Şelalesi ve Çayı, Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, gösterilen alanların 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Dünyaca ünlü şelalede renk cümbüşü: Etkili olan yağış sonrası kahverengiye döndü
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Düden’in denizle buluştuğu noktada çıkan gökkuşağı muhteşem bir manzara oluştururken, renk cümbüşüne dönen alanda bulunan turistler ise cep telefonlarına sarılarak bu anları ölümsüzleştirdi.
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Kentte geçtiğimiz günlerde 2 gün etkisini gösteren aşırı yağış sonrası, Düden Şelalesi’nin debisi arttı. Yağmur suyuyla birlikte adeta coşan şelalenin Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu noktada görsel şölen yaşandı.
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Yağış sonrası şelaleden çamur gibi akan suyu gören yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı.
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Düden’in denizle buluştuğu noktada çıkan gökkuşağı ise muhteşem bir manzara oluşturdu.
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Ziyaretçiler, renk cümbüşüne dönen alanı cep telefonlarıyla kaydederek o anları ölümsüzleştirdi.
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Her yağış sonrası şelalede böyle bir manzaranın oluştuğunu belirten vatandaşlardan Abdullah Yalçınkaya, Antalya’nın bu güzellikleriyle dünyanın sayılı kentlerinden olduğunu söyledi.
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Ailesiyle birlikte şelaleyi gezen Mutlu Karataş da, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Burası Antalya’nın göz bebeği, çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Kızım gökkuşağını çok sevdiği için ona göstermek istedik. Düden çamurlu da olsa güzel bir görüntüsü var” diye konuşurken, Karataş’ın eşi Bilge Karataş ise, Baktıkça insanın içi açılıyor, stresten uzaklaşıyor insan. Gökkuşağı üstünde martılar uçuyor. Burada oturuyoruz ama her geldiğimizde sanki ilk defa geliyormuş gibi oluyoruz.
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Dünyaca ünlü şelalede renk cümbüşü: Etkili olan yağış sonrası kahverengiye döndü
Antalya'da dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin rengi, geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağış sonrası çamurla karışınca kahverengiye döndü.
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