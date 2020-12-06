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ANTALYA

Antalya haberleri: Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince, yoldaki otomobillerin camını kırdı

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince, yoldaki otomobillerin camını kırdı

Antalya'da K.A., aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşı H.C.'nin (32) evine gelip, kapısını kırdı. H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu görünce sinir krizi geçiren K.A., apartmandan çıkarken yoldaki otomobillerin camını kırdı. Gözaltına alınan K.A.'ya, sokağa çıkma yasağını ihlali nedeniyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da bir kişi eski kız arkadaşının evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.
Antalya'da bir kişi eski kız arkadaşının evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.'nin oturduğu yeri bularak, evine geldi. K.A.'nın eve girmeye çalışması üzerine H.C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kapıyı kıran K.A., H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince hakaret ve tehditler savurdu.

İKİ OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI

  • H.C.'nin çığlık atması üzerine binadan çıkan K.A., hıncını sokaktaki otomobillerden çıkardı. Park halinde olan 2 otomobile zarar veren K.A., bir otomobilin camını koluyla kırarken, polis ekipleri sakinleştirdiği esnada diğer otomobilin camına kafa atıp, parçaladı.

DHA
H.C.'nin evlendiğini ve hamile olduğunu görünce sinir krizi geçiren K.A., apartmandan çıkarken yoldaki otomobillerin camını kırdı.

'KISITLAMAYI İHLALDEN CEZA KESİLDİ'

H.C., ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen ve ekip aracına bindirilen K.A.'dan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen K.A.'ya, sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı da 3 bin 150 TL para cezası uyguladı.

DHA
K.A., bir otomobilin camını koluyla kırarken, polis ekipleri sakinleştirdiği esnada diğer otomobilin camına kafa atıp, parçaladı.

'CEP TELEFONUNA YANSIDI'

K.A.'nın park halindeki otomobillerin camını kırma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yolda yürüdüğü esnada eliyle bir otomobilin camını kıran K.A.'nın, polisin kendisini gözaltına aldığı esnada başka bir otomobilin camına kafa atarak parçaladığı görüntülere yansıdı.

Görüntüyü çekenler ise "İnanmıyorum elin arabasının camını kırdı. Deli midir nedir? Arabaların camlarını kırıyor" diye tepki gösterdi.

İngiltere'de sinir krizi geçiren müşteri 500 alkol şişesini kırdı
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İngiltere'de sinir krizi geçiren müşteri 500 alkol şişesini kırdı
İngiltere'nin Hertfordshire bölgesindeki süpermarket zincirinde sinir krizi geçiren kadın müşteri marketi birbirine kattı. Kadın müşteri marketteki raflarda bulunan yüzlerce alkol şişesini yere atarak kırdı. Kadın müşterinin bir başka müşteri tarafından bacağında alkol şişesini kırdığı sırada 'sakinleş' diye uyarmasının ardından rafta bulunan 500 alkol şişesini kırdığı ifade edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Çinli kadın sinir krizi geçirerek paniğe yol açtı
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Çinli kadın sinir krizi geçirerek paniğe yol açtı
Pekin'deki bir alışveriş merkezindeyken koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif olduğunu öğrenen Çinli kadın sinir krizi geçirdi, çevrede büyük paniğe yol açtı. Diğer müşteriler tarafından çekilen görüntülerde, genç kadının telefonda konuştuğu yakınına hıçkırıklar içinde testinin pozitif olduğunu söylediği görülüyor. Olayın ardından müşteriler korku içinde AVM'yi terk etmek isterken, binanın çıkışında uzun kuyruklar oluştu. Çinli kadın, daha sonra AVM'nin kapısındaki güvenlik görevlileri ve sağlık personeli tarafından sakinleştirilerek tedavi için hastaneye götürüldü.

İki grup arasındaki silahlı kavgada öldü: Sinir krizi geçiren eşinin o anları yürek burktu
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İki grup arasındaki silahlı kavgada öldü: Sinir krizi geçiren eşinin o anları yürek burktu
Bursa'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada silah konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, olay yerine gelen hayatını kaybeden kişinin eşi sinir krizi geçirdi.


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