Gündem Manavgatta mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
ANTALYA

Manavgat'ta mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Düzağaç Mahallesi’ne sıçrayan yangın, muhtarı ağlattı. "Dayanamaz hale geldik, gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Sadece söndürme çalışmalarını izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor" diyerek ağlayan muhtar, çaresizce söndürme çalışmalarını takip etti.

Haber Merkezi İHA
Antalya haberleri: Manavgatta mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
Muhtar Ali Güven

Manavgat ilçesine bağlı Kızıldağ ve Çardak mahallerindeki yangın, Düzağaç Mahallesi Muhtarı Ali Güven’in doğup büyüdüğü mahallesine sıçradı. Yangının mahallesine kadar gelmesiyle gözyaşlarına boğulan Muhtar Ali Güven, ellerinden bir şey gelmediğini, sadece çalışmaları izlediklerini söyledi.

Güven, “Biz bu ağaçların dibinde meydana geldik. Anamız, bizi buralarda doğurdu. Zor durumdayız, dayanamıyoruz, bizi bıraksınlar söndüreceğimize söz veriyoruz, köylüyü serbest bıraksınlar, pilimiz bitti. Helikopterler geliyor bir su atıyor ama biz seyrediyoruz sadece, bir şey yapamıyoruz. Dayanamaz hale geldik, gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Dayanamıyoruz, yapacak bir şey yok. Gece gündüz buradayız. Vatandaş çevre mahallelerde eli tırmıklı bekliyor. Bizi serbest bıraksınlar, söndüremezsek ateşin içine atacağım kendimi” diye konuştu.

Muhtar ve mahalle sakinleri yaşananları çaresizlik içinde izledi.

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Muğla'da gece gündüze döndü: Ekipler ve vatandaşlar alevleri söndürmek için durmadan çalışıyor
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Muğla’nın Menteşe ilçesi Muratlar Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, havanın kararmasının ardından helikopterler müdahaleyi sonlandırdı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmayınca gece boyunca yer ekipleri adeta alevlerle savaştı. Menteşe Belediyesi tüm araçları ile yangının söndürülmesine katkı verirken, yangını duyan çevre mahalle sakinleri de küreklerini kaparak gece boyunca yangın ekiplerine yardımcı oldu.
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Yangın, Muratlar Mahallesi Belihan Sokak ve Kahveyanı mevkisine ilerledi. Yangın gece saatlerinde İHA ekibi tarafından havadan drone ile görüntülenirken, gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Zaman zaman rüzgarın etkisi ile patlayan alevler sık kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda ilerledi.
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Yangın bölgesine hayırsever vatandaşlar tarafından söndürme çalışmalarına katılan orman, itfaiye personeli ile sivil vatandaşlar için koliler dolusu su ve ayran gönderildi. Gönderilen acil ihtiyaç maddeleri yine yöre halkı tarafından dağıtıldı.
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Muratlar Mahallesinde başlayan yangın sonrası mahalle tedbir amacıyla geçici olarak boşaltıldı. Yangın bölgesine yöredeki firmalara ait su tankerleri ile arazöz ve itfaiyelerin kullanımı için sürekli olarak su taşındı. Su tankerlerindeki sular suyu biten arazöz ve itfaiyelere aktarıldı.
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Muğla bölgesinde bon bir hafta içinde çıkan orman yangınlarına yangının çıktığı bölgede bulunan tüm gençler alev savaşçılarına katkı vermek için görev yaptı. Ellerinde küreklerle alev savaşçıları ile omuz omuza yangının söndürülmesine katkı sunan gençler, arazöz ve itfaiye hortumlarının taşınmasına yardımcı oldu.
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Yangın haberini duyduktan sonra arkadaşları ile birlikte olay yerine gelen Yasin Duru, Arkadaş grubumuzla birlikte Muğla merkezden geliyoruz. Yangın çıktığını duyunca halı sahadaki oyunu bırakıp buraya geldik. Ormanlarımız yanmasın. Belki destek oluruz diye çıktık, geldik dedi.
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Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere olay yerine gelen bir başka vatandaş Hamit Gür ise Ormanlarımızın yanması bizi üzüyor. Yetişebildiğimiz kadarına elimizden geldiğince koşmaya çalışıyoruz. Dört bir yanımız yanıyor. Son olarak burada yangın çıktığını duyunca çıkıp geldik diye konuştu.
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Muğla'da gece gündüze döndü: Ekipler ve vatandaşlar alevleri söndürmek için durmadan çalışıyor
Muğla'nın dört bir yanında bir haftadır devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar gece-gündüz demeden alevlere müdahale ediyor.


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