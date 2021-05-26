Gündem Sulama havuzuna giren 2 arkadaş boğularak hayatını kaybetti
ŞANLIURFA

Sulama havuzuna giren 2 arkadaş boğularak hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde, serinlemek için yapay sulama havuzuna giren Mustafa Eldemir (26) ve arkadaşı Gürcistan uyruklu Abdulaev Gokhak (28), boğuldu. Gençlerin cansız bedeni Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) tarafından sudan çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Antalya haberleri: Sulama havuzuna giren 2 arkadaş boğularak hayatını kaybetti
JAK timleri boğulan gençlerin cansız bedenlerini sulama kanalından çıkardı.

Şanlıurfa'dan geldikleri Kaş’a bağlı Dirgenler Mahallesi’ndeki seralarda günlük işçi olarak çalışan Mustafa Eldemir ve arkadaşı Abdulaev Gokhak, ailelerine, serinlemek için kaldıkları bölgeden yaklaşık 1 kilometre ilerideki yapay sulama havuzuna gideceklerini söyleyerek, evlerinden ayrıldı. Eldemir ve Gokhak’tan bir süre haber alamayan aileleri aramak için sulama havuzuna geldiklerinde, su kenarında iki arkadaşın ayakkabılarını buldu.

JAK timleri iki gencin cansız bedenine ulaştı


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya’dan İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi’ni çağırdı. Havuza giren SAK Timi’ne bağlı dalgıçlar, iki gencin cansız bedenine ulaştı. Eldemir ve Gokhak’ın cansız bedeni önce Kaş Devlet Hastanesi’ne ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


İki arkadaşın serinlemek için girdikleri yapay sulama havuzunun yanlarında çalıştıkları sera sahibi E.Ö.'ye ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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