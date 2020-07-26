Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiyenin gururu Oruç Reis Konyaaltı açıklarında Gurur verici bir şey
ANTALYA

Antalya haberleri: Türkiye’nin gururu Oruç Reis Konyaaltı açıklarında

Türkiye’nin gururu Oruç Reis Konyaaltı açıklarında: Gurur verici bir şey

Türkiye’nin ilk sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları için ’Navtex’ (deniz duyurusu) ilanının ardından Antalya Limanı açıklarına demir attı. Oruç Reis’i gören tatilciler, "Türkiye’nin gemisi Antalya’da, inşallah da ülkemiz daha iyi seviyelere gelir. Gurur verici bir şey, ülkemiz inşallah daha iyi olacak" dediler.

Haber Merkezi İHA
Oruç Reis
Oruç Reis

Türkiye, 2 Ağustos tarihine kadar sismik araştırma gemisi Oruç Reis ile Doğu Akdeniz’de yapacağı sondaj çalışmaları için ‘Navtex’ (deniz duyurusu) açıkladı. Antalya Körfezi açıklarına demirleyen Oruç Reis’in güvenliğini sağlamak amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 fırkateyn görevlendirildi.

Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var
DÜNYA
Doğu Akdeniz'de Navtex gerilimi: Yunanistan'ın masasında 3 seçenek var

Oruç Reis

Oruç Reis’in Akdeniz açıklarındaki bekleyişi ise sürüyor. 86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki gemide 55 personel görev yapıyor. Konyaaltı sahilinden Oruç Reis’i gören vatandaşlar ise ilgiyle izliyor. İsmail Çiftçi adlı vatandaş, “Oruç Reis Konyaaltı sahilinde, gurur duyuyoruz. Türkiye’nin gemisi Antalya’da, inşallah da ülkemiz daha iyi seviyelere gelir. Gurur verici bir şey, ülkemiz inşallah daha iyi olacak” dedi.

Yunan panikte! Türkiye’nin Meis adımı dengelerini sarstı
DÜNYA
Yunan panikte! Türkiye’nin Meis adımı dengelerini sarstı

Oruç Reis, görev verilmesi durumunda Meis Adası’nın güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra deniz tabanında maden araması da yapabilecek.

Abone Ol Google News
Jandarma giriş ve çıkışları kapattı

Jandarma giriş
ve çıkışları kapattı

400 kişilik mahalle karantina altına alındı.
Putinden gözdağı

Putin'den gözdağı

​Rusya hipersonik füzeyi fırlattı.
MİTe yeni KALE

MİT'e yeni 'KALE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hizmet binasının açılışını yaptı.
Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

​MSB'den Yunanistan'a çok sert tepki.
Vali Yerlikaya Ayasofya'dan çıkmıyor

Vali Yerlikaya Ayasofya'dan çıkmıyor

​Güne sabah namazıyla başlayıp her detayı takip ediyor.
Alkışlarla karşılandılar

Alkışlarla karşılandılar

​Süper Lig'de sezonun son maçı başladı.

​Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme.

​“Burada uyumak evde uyumaktan 10 kat daha iyi.”

​Borsa İstanbul'da yeni dönem yarın başlıyor, tüm hazırlıklar tamam.

204 gündür kayıp olan Gülistan Doku iki gün art arda alıkonulmuş.

Bakan Selçuk duyurdu: Eğitimli bakıcı desteği miktarı artırıldı.
Yine İzmir <br>yine su çilesi

Yine İzmir
yine su çilesi

Tatilciler tankerlerden su taşıyor, belediye çalışmıyor.
Fener'i reddetti<br>Galatasaray'ı seçti

Fener'i reddetti
Galatasaray'ı seçti

​Milli futbolcu transfer tercihini yaptı.
Yılın 11'ini seçti

Yılın 11'ini seçti

​Rıdvan Dilmen sezonun kadrosunu belirledi.
Bu kez<br>korkulan olmadı

Bu kez
korkulan olmadı

​Yaylada kaybolan küçük Elif sağ olarak bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.