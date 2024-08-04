Antalya Havalimanı'nda dün uçak trafiği ve yolcu sayısında rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Antalya Havalimanı'nı toplam 223 bin 217 yolcunun kullandığını belirterek, hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi.

Uraloğlu yazılı açıklamasında, sürekli artan yolcu sayısına dikkati çekti. Antalya Havalimanı'nın 3 Ağustos'ta yeni bir rekora imza attığı bilgisini veren Uraloğlu, dış hatlarda bin 87, iç hatlarda 130 olmak üzere, toplam bin 217 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade etti.