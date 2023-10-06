Antalya Havalimanı'nda uçuşlar durdu

Antalya Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Havalimanındaki elektrik sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle uçuş operasyonları kısa süreliğine durdurulduğu öğrenildi.

Sosyal medyada bir kullanıcı yaptığı paylaşımla, "Bir pilota havalimanındaki kabloların koparıldığının söylendiğini' öne sürdü.

Ayrıca bir başka kullanıcı ise bir iş aracının elektrik kablolarına zarar verdiğini iddia etti.

Havalimanında sorunun giderilmesi için yoğun çaba sarf edildiği ve 13:00'a kadar uçakların bekletileceği öğrenilen bilgiler arasında.

İniş için yaklaşan uçaklar ise Antalya semalarında tur atarak havalimanının trafiğe açılmasını bekliyor.











