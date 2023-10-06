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Antalya Havalimanı'nda uçuşlara arıza engeli

Antalya Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu, uçaklar beklemeye alındı. Uçağa binen yolcular ise tahliye edildi. Apron alanındaki elektrik kablo sisteminde meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından havalimanı uçuşlara yeniden açıldı.

Seren Som
14:37 . 6/10/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Antalya Havalimanı

Antalya Havalimanı

Antalya Havalimanı'nda apron alanındaki elektrik kablo sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle uçuşlara durduruldu.


Havalimanında sorunun giderilmesi için yoğun çaba sarf edildiği ve 13:00'a kadar uçakların bekletileceği öğrenildi.


Uçağa biniş gerçekleştiren yolcular tahliye edildi.

İniş için yaklaşan uçaklar ise Antalya semalarında tur atarak havalimanının trafiğe açılmasını bekledi.



Uçuşlar yeniden başladı

Antalya Havalimanı apron alanındaki elektrik kablo sisteminde meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından saat 14.30 civarı uçuşlara yeniden açıldı.






#Antalya Havalimanı
#Antalya
#Uçuş
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