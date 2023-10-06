Antalya Havalimanı'nda uçuşlara arıza engeli

Antalya Havalimanı
Antalya Havalimanı'nda apron alanındaki elektrik kablo sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle uçuşlara durduruldu.
Havalimanında sorunun giderilmesi için yoğun çaba sarf edildiği ve 13:00'a kadar uçakların bekletileceği öğrenildi.
Uçağa biniş gerçekleştiren yolcular tahliye edildi.
İniş için yaklaşan uçaklar ise Antalya semalarında tur atarak havalimanının trafiğe açılmasını bekledi.
Uçuşlar yeniden başladı
Antalya Havalimanı apron alanındaki elektrik kablo sisteminde meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından saat 14.30 civarı uçuşlara yeniden açıldı.