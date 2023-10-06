Antalya Havalimanı'nda uçuşlara arıza engeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda, kapasite artırma çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Şantiye alanını dolaşan Bakan Uraloğlu, projenin detaylarını anlatıp, önceki yıllarda mevcut havalimanının 20 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasiteye yükseltildiğini belirterek, "Esenboğa Havalimanı'nı yenilikçi, vizyoner bir bakış açısıyla geliştirmeye devam ediyoruz. Devlet kasasından 1 kuruş çıkmadan, yaklaşık 298 milyon euro yatırım gerçekleştireceğiz. İki etaplı proje kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanımız 3'üncü pistine kavuşacak" dedi.