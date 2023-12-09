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Antalya-Konya karayolunda yoğun kar: Ağır tonajlı araçların geçişi yasaklandı

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda Alacabel mevkiinde kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor.

12:49 - 9/12/2023 Cumartesi
IHA
Antalya'da dün gece Akseki, Korkuteli, Elmalı ve Konyaaltı ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Antalya'da dün gece Akseki, Korkuteli, Elmalı ve Konyaaltı ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmiyor.


Bölgede dün saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı yerini yağmura bıraktı. Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden itibaren gece saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti.


Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.


Alacabel'de kar yağışının etkili olması nedeni ile de gece 03.00'den itibaren uzun araçların geçişine izin verilmediği, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi.


Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden başlayıp 30 kilometrelik yolda etkili olduğu belirtilirken, Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.



#Antalya
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#hava durumu
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