Antalya son dakika haberleri: Antalya-Konya yolunda iki kamyonet kafa kafaya çarpışmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti
Antalya-Konya yolunda iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı:2 ölü 4 yaralı var
Antalya’nın Akseki ilçesinde seyir halinde giden iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sürüleri belirlenemeyen kamyonetler görenleri şaşkına çevirdi.
Akşam saatlerinde Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkisinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 GY 482 plakalı açık kasa kamyonet ile yine sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 FGV 29 plakalı kapalı kasa kamyonet kafa kafaya çarpıştı.