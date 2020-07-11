Antalya-Konya yolunda iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı:2 ölü 4 yaralı var

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15 Temmuz’da 90 bin camide sela: Şehitlerin ruhuna Kur'an ziyafeti

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde “Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz” kampanyası başlatıldı, bu kapsamda 15 Temmuz’a kadar her cami ve Kur’an kursunda en az bir hatim okunacak. 15 Temmuz gecesi saat 00.13’te de 90 bin caminin tümünden eş zamanlı selalar yükselecek.