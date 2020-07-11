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Gündem Antalya-Konya yolunda iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı2 ölü 4 yaralı var
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Antalya son dakika haberleri: Antalya-Konya yolunda iki kamyonet kafa kafaya çarpışmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya-Konya yolunda iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı:2 ölü 4 yaralı var

Antalya’nın Akseki ilçesinde seyir halinde giden iki kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sürüleri belirlenemeyen kamyonetler görenleri şaşkına çevirdi.

Haber Merkezi İHA
Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.
Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkisinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 GY 482 plakalı açık kasa kamyonet ile yine sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 FGV 29 plakalı kapalı kasa kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi ölürken 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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