Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: 18 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Yağış alan yerlerde sıcaklık düşecek
Hava sıcaklığı, yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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- Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 21
- Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 15
- İzmir: Parçalı bulutlu 22
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek Yağışların; Antalya il merkezi ile Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor 20
- Konya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 15
- Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
- Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21
- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13