Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin açıklama

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, işletmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tünektepe Teleferik Hattı'nda kopan bir direğin kabine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlar, gece görüşlü helikopterlerin yardımıyla kurtarılıyor. Tesisteki direklerden birisinin devrilmesi sonucu yaşanan kazada kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından yaralı vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarılırken, hayatını kaybeden kişi ise yamaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinde bu konuda uzman ekipler kente yönlendirilirken kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı.