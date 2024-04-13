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Antalya Valiliğinden teleferik kazasına ilişkin açıklama

Antalya’da teleferik kabini düştü. Yaşanan faciada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Teleferik hattının durması sonucu havada asılı kalan 184 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor. Son olarak, Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Teleferikte mahsur kalan 96 vatandaş kurtarıldı" denildi.

07:20 - 13/04/2024 Saturday
Güncelleme: 07:33 - 13/04/2024 Saturday
AA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, işletmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tünektepe Teleferik Hattı'nda kopan bir direğin kabine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlar, gece görüşlü helikopterlerin yardımıyla kurtarılıyor. Tesisteki direklerden birisinin devrilmesi sonucu yaşanan kazada kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.


96 kişi kurtarıldı

Antalya Valiliği, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanlardan 96'sının kurtarıldığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, 07.00 itibarıyla 96 vatandaşın ekiplerce tahliye edildiği belirtildi.


Açıklamada, havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek,
"Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin"
dedi.


Gece görüşlü helikopter ver uzman ekipler sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki meydana gelen kazada alt bölümü kopan kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten düştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı.


Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından yaralı vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarılırken, hayatını kaybeden kişi ise yamaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinde bu konuda uzman ekipler kente yönlendirilirken kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı.



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