Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, işletmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tünektepe Teleferik Hattı'nda kopan bir direğin kabine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı.
Operasyon sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Memiş, kazanın nedenine dair yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre teleferik direğinin vidası kırıldı" ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç: 13 şüpheli gözaltında
Adalet Bakanı Tunç: Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Antalya Valiliğinden açıklama
Antalya Valiliği, 19 kabindeki 137 kazazedenin tahliye edildiğini bildirdi.
Bakan Koca: Yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk edildi
AFAD Başkanı Memiş: Tahliyeler sürüyor
AFAD Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 10 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü söyledi.
Teleferiğin direğe çarpma anı böyle görüntülendi.
Anne ve bir buçuk yaşındaki kızı kurtarıldı
Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan 2 kişi daha Sahil Güvenlik Komutanlığı hava sahasına indirildi.
Kabinde mahsur kalan Aksaray’dan Antalya’ya tatile gelen anne Nasima Seyitaslan ve 1 buçuk yaşındaki kızı Beyzanur Seyitaslan tahliye edildi.
Nasima Seyitaslan, kabinde 5'i çocuk 9 kişinin olduğunu ifade etti. Anne ve kızının kurtarılmasının ardından, aynı kabinde 3 yetişkin ve 4 çocuk tahliye edilmeyi bekliyor.
Teleferik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu
Kazada, Söke'nin Bağarası Mahallesi’nde oturan avukat Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada, Gümüş'ün Bağarası Hürriyet Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş’ün de (14) yaralandığı öğrenildi.
'Allah devletimize zeval vermesin'
Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, "Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
Gece görüşlü helikopter ver uzman ekipler sevk edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki meydana gelen kazada alt bölümü kopan kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten düştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından yaralı vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarılırken, hayatını kaybeden kişi ise yamaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinde bu konuda uzman ekipler kente yönlendirilirken kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı.
Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan kazada hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, "Kurumlarımızın fedakar görevlileri tarafından sürdürülen mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.