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Antalya'da teleferik faciası: 23 saat süren zorlu kurtarma operasyonu tamamlandı

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yaşanan kaza sonrası havada asılı kalan kabinlerde mahsur kalan vatandaşları kurtarma operasyonu başladı. Yaklaşık 23 saat süren kurtarma operasyonu son kişinin de tahliye edilmesiyle başarılı bir şekilde sona erdi. Toplamda 184 kişi tahliye edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Operasyon sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Memiş, kazanın nedenine dair yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre teleferik direğinin vidası kırıldı" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
15:53 - 13/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:26 - 13/04/2024 Cumartesi
Tahliye çalışmaları sona erdi.
Tahliye çalışmaları sona erdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, işletmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tünektepe Teleferik Hattı'nda kopan bir direğin kabine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı.

Operasyon sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Memiş, kazanın nedenine dair yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre teleferik direğinin vidası kırıldı" ifadelerini kullandı.


Bakan Tunç: 13 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Tunç: Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.


Antalya Valiliğinden açıklama

Antalya Valiliği, 19 kabindeki 137 kazazedenin tahliye edildiğini bildirdi.


Yapılan açıklamada,
"19 kabindeki 137 kazazede (56 kişi havadan helikopter ile) ekiplerimizce tahliye edilmiştir. Tahliye edilenlerden 9 kişinin ambulans ile hastaneye sevki gerçekleşmiştir. Tedavilerinin ardından 7 kişi taburcu edilmiştir.

Havada asılı şekilde bulunan 5 kabinde 29 kişi için tahliye çalışmaları devam etmektedir"
denildi.

Bakan Koca: Yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
"Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan, bir kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında yaralanan 17 kişi hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Kabinlerde mahsur kalıp, kurtarılan 68 kişi ise ambulansta yapılan sağlık kontrollerinden sonra hastane nakline ihtiyaç duymadıklarını belirtti"
ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Memiş: Tahliyeler sürüyor

AFAD Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 10 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü söyledi.


Kazanın yaşandığı dakikadan bu yana 16 kabinde 128 kişinin tahliye edildiğini ifade eden Memiş,
“8 kabinde 43 kişinin tahliyesi sürüyor. Hava kararmadan operasyonu tamamlamayı planlıyoruz. Mahsur kalan vatandaşlarımızla sürekli konuşuyoruz. Sağlık durumları iyi”
dedi.

Teleferiğin direğe çarpma anı böyle görüntülendi.



MSB:
Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan 1 adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirildi.


Anne ve bir buçuk yaşındaki kızı kurtarıldı

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan 2 kişi daha Sahil Güvenlik Komutanlığı hava sahasına indirildi.


Kabinde mahsur kalan Aksaray’dan Antalya’ya tatile gelen anne Nasima Seyitaslan ve 1 buçuk yaşındaki kızı Beyzanur Seyitaslan tahliye edildi.


Nasima Seyitaslan, kabinde 5'i çocuk 9 kişinin olduğunu ifade etti. Anne ve kızının kurtarılmasının ardından, aynı kabinde 3 yetişkin ve 4 çocuk tahliye edilmeyi bekliyor.


Teleferik kazasında ölen kişinin kimliği belli oldu

Kazada, Söke'nin Bağarası Mahallesi’nde oturan avukat Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada, Gümüş'ün Bağarası Hürriyet Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş’ün de (14) yaralandığı öğrenildi.



'Allah devletimize zeval vermesin'

Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, "Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.


Gece görüşlü helikopter ver uzman ekipler sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki meydana gelen kazada alt bölümü kopan kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten düştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı.


Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından yaralı vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarılırken, hayatını kaybeden kişi ise yamaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinde bu konuda uzman ekipler kente yönlendirilirken kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı.


Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, halihazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan kazada hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, "Kurumlarımızın fedakar görevlileri tarafından sürdürülen mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.


#antalya
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#AFAD
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