Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya’da 10 milyon TL değerinde kaçak ürün yakalandı

Antalya’da 10 milyon TL değerinde kaçak ürün yakalandı

10:376/05/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Gümrük kaçağı ürünler piyasaya sürülemeden yakalandı.
Gümrük kaçağı ürünler piyasaya sürülemeden yakalandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 10 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Alanya ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında lüks markalara ait ürünlerin bulunduğu bir depoyu tespit etti. Bir şahsa ait iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 10 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır.




#Antalya
#gümrük
#kaçakçılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları yayınlandı mı? 120. Temel Eğitim 96. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları sorgulama ekranı