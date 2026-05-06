Antalya’da 10 milyon TL değerinde kaçak ürün yakalandı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Alanya ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında lüks markalara ait ürünlerin bulunduğu bir depoyu tespit etti. Bir şahsa ait iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 10 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.