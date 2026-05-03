Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi

Batman’da silah operasyonu: 13 tabanca ele geçirildi

17:223/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Batman’da polis denetimi.
Batman’da polis denetimi.

Batman’da polis ekiplerince durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 13 tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphe üzerine kent girişinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, araçların bagajında poşetlere sarılı 13 tabanca bulundu.

Olaya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#silah kaçakçılığı
#batman
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı ne zaman, CTE başvuruları başladı mı?